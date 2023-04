Frosinone: Battisti (Pd Lazio), apertura Fonte Bonifacio a Fiuggi, giornata importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È una giornata importante che sancisce la fine di un percorso che ha visto la Regione Lazio targata Zingaretti protagonista con la definizione e la firma dell'accordo di programma che ha di fatto dato avvio all'iter di privatizzazione. La proprietà ora sarà chiamata al rilancio dell'azienda e lo dovrà fare partendo dalla messa in sicurezza del conto economico della stessa visto quanto detto da Gianfranco Battisti proprio stamattina. Un elemento che mi preoccupa perché in controtendenza con quanto affermato dal sindaco Baccarini, che ha raccontato per mesi alla nostra città di un'azienda risanata e in buona salute. Questa attività di rilancio richiede ora un coinvolgimento che l'amministrazione non è stata in grado di garantire in questi anni". Così in una nota la consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio, Sara Battisti, in occasione dell'apertura della Fonte Bonifacio, a Fiuggi, in provincia di Frosinone.