Frosinone: Battisti (Pd Lazio), apertura Fonte Bonifacio a Fiuggi, giornata importante (2)

- “Priva di una visione complessiva - continua Battisti - non ha saputo recepire gli input che abbiamo lanciato: penso al congressuale rispetto al quale non si conoscono ancora le intenzioni, alla mancata realizzazione della Pista ciclabile urbana, alla incapacità di sviluppare asset in grado di costruire un nuovo prodotto legato al turismo esperenziale e outdoor. Il rilancio di Fiuggi non passa per l'azienda, al contrario l'azienda deve essere al servizio di un progetto che deve vedere al centro la nostra comunità nella sua interezza. Noi lavoriamo per questo bocciando in toto l'operato dell'amministrazione Baccarini. Ai nuovi gestori sicuramente non mancherà il mio supporto per capire come meglio garantire che il loro lavoro tenga conto di quello degli imprenditori locali, delle associazioni, del tessuto produttivo tutto e delle aspettative dei cittadini e delle cittadine, soprattutto dei giovani ai quali un futuro fino ad oggi è stato negato irresponsabilmente da chi ha amministrato", conclude Battisti. (Com)