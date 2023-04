Lazio: Anbi, a Tarquinia incontro per fare il punto su siccità e irrigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, presso la stupenda sala consiliare del Comune di Tarquinia, si è tenuto un incontro organizzato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, per fare il punto riguardo il cambiamento climatico, la situazione irrigua nell'importante piana e i rischi legati alla siccità. Lo comunica, in una nota, Anbi Lazio. Alla riunione - prosegue la nota - aperta dal presidente Niccolò Sacchetti, hanno preso parte oltre 100 consorziati insieme ai referenti delle più importanti cooperative del territorio ed ai referenti delle organizzazioni agricole del territorio. Presenti, al completo, i Consiglieri del Consorzio di Bonifica rappresentanti del territorio Angelucci, Parenti e Alessandro Serafini. (segue) (Com)