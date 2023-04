Lazio: Anbi, a Tarquinia incontro per fare il punto su siccità e irrigazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo alacremente – ha aggiunto Sacchetti - le attività legate all'ammodernamento e al completamento degli impianti di irrigazione ed aspersione nel Lotto E, nella Piana di Tarquinia, e grazie alle misure previste per la promozione e l'efficienza dei consumi di energia stiamo andando avanti nelle attività previste nel lotto denominato IV. Abbiamo in essere altre attività per la sostituzione delle elettropompe nell'impianto denominato V e VI e, nei mesi scorsi, abbiamo provveduto alla svuotamento della vasca di sedimentazione di Montebello, Montecibalo, Colonia Maria, Montericcio oltre che all'ammodernamento della traversa sul Fiume Marta". (segue) (Com)