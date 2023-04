Lazio: Anbi, a Tarquinia incontro per fare il punto su siccità e irrigazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a livello di potenziamento del personale consortile - prosegue la nota - si è proceduto a stabilizzare alcuni operai garantendo ulteriori ingressi, sempre per la forza lavoro del corpo operaio. Sono stati incrementati i noli di mezzi per rispondere sempre al meglio alle necessità del territorio acquistando anche nuove macchine trinciatrici. Tanti gli interventi dei presenti che, dando atto dell'impegno profuso, hanno ringraziato per l'apertura anticipata dell'irrigazione che per il terzo anno consecutivo è stata avviata con due mesi di anticipo. "Speriamo di non dover organizzare turnazione nei vari settori nel caso ogni valutazione verrà fatta di concerto con i consorziati per tentare di evitare qualsivoglia problematica – ha sottolineato il direttore Renna – ringraziando tutta la struttura per il lavoro svolto quotidianamente". (Com)