Oman: Standard & Poor’s rivede in positivo le previsioni per il Sultanato

- L’agenzia di valutazione del credito Standard & Poor’s (S&P) ha confermato il rating del Sultanato dell’Oman a BB, con outlook positivo, alla luce del miglioramento della performance fiscale del Paese del Golfo. È quanto emerge nel rapporto pubblicato oggi, in cui si afferma che la revisione delle prospettive deriva dalle misure economiche e finanziarie intraprese dal governo di Mascate, che si prevede rafforzeranno il bilancio fiscale dell’Oman, rendendo l’economia più resiliente agli shock legati alla volatilità del mercato petrolifero. Come sottolineato dall’agenzia, gli sforzi del Paese hanno avuto come conseguenze una riduzione del debito pubblico e la crescita del Pil nominale. Il rapporto tra debito pubblico e Pil è passato da oltre il 60 per cento del 2021 a circa il 40 per cento lo scorso anno. Entro la fine dell’anno in corso, prevede S&P, la percentuale sarà del 37 per cento, con un debito pari a 16,5 miliardi di rial (circa 42,9 miliardi di dollari). L'agenzia prevede inoltre una crescita del Pil (a prezzi costanti) a un tasso medio di circa il 2,5 per cento nel periodo 2023-2026. Si prevede infine che la crescita media del settore non petrolifero raggiungerà circa il 3,5 per cento nel periodo 2025-2026. In base alle stime diffuse dal ministero delle Finanze omanita a dicembre scorso, nel 2023 la spesa pubblica ammonterà a 33,75 miliardi di dollari, mentre le entrate sono stimate a 30,34 miliardi. Le stime, precisa il ministero, includono un prezzo medio del petrolio di 55 dollari al barile. Nei primi dieci mesi del 2022, invece, il Sultanato ha registrato un avanzo di 3,12 miliardi di dollari, principalmente grazie all’aumento dei prezzi medi del petrolio.(Res)