Roma: sostanza nera nella Barcaccia, ambientalisti rivendicano atto vandalico

- Una sostanza nera, forse carbone vegetale oppure vernice, è stata sversata stamattina intorno alle 12 nella Fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma. Autori del gesto tre ambientalisti di Ultima generazione, con età superiore ai 35 anni, e che sono stati fermati dai carabinieri e dalla polizia presente sul posto. Poco dopo l'associazione ha rivendicato sui social network l'atto vandalico: "È assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia, insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili". Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, esponenti e tecnici della Sovrintendenza e i tecnici di Acea, i quali hanno provveduto a spegnere la fontana e interrompere l'erogazione di acqua, per evitare che la sostanza attacchi il travertino, materiale poroso e che rischia di riportare danni permanenti. (segue) (Rer)