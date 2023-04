Roma: sostanza nera nella Barcaccia, ambientalisti rivendicano atto vandalico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo poco dopo l'atto. "Ho sentito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sta seguendo anche lui la vicenda e abbiamo parlato dei danni che questi avvenimenti rischiano di lasciare a monumenti fragili e preziosi. Stiamo intervenendo immediatamente. La fontana tra l'altro era stata pulita proprio ieri. La restauratrice è dai carabinieri per capire che tipo di sostanza sia stata usata l, per evitare che ci siano danni permanenti. Colpire questo monumento suscita una collera generale, il tema della difesa dell'ambiente è importante e non va perseguito con azioni illegali, dannose e sbagliate, stupide e per rimediare alle quali è richiesto uso di acqua, energia e quindi sono atti in contraddizione con la difesa dell'ambiente. Quando poi si rischia di arrecare un danno permanente è del tutto inaccettabile. Sono contento che ci sia stata una reazione immediata da parte di tutti", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)