Roma: sostanza nera nella Barcaccia, ambientalisti rivendicano atto vandalico (3)

- La valutazione di eventuali danni è in corso. "Roma è una città fortemente impegnata sulla difesa ambientale, condividiamo le preoccupazioni sui mutamenti climatici ma questo non è il metodo giusto: non si aiuta l'ambiente danneggiando il patrimonio storico e artistico. È giusto ascoltare i giovani, questi per altro non lo erano, parliamo di ultra trentacinquenni", ha sottolineato Gualtieri. In ogni caso il sindaco ha respinto l'ipotesi di transenne, teche e altro tipo di interdizioni nella fruizione delle opere monumentali che caratterizzano le strade della Capitale. "Roma è bella perché il suo patrimonio storico e artistico è fruibile, è parte del paesaggio e non vogliamo mettere sotto chiave i nostri monumenti. Dobbiamo rafforzare molto di più la vigilanza ma oggi l'intervento è stato molto tempestivo - ha detto -. Quindi faremo di più ma ci ribelliamo all'idea che si debba mettere in una teca i monumenti che sono sempre stati fruibili dai cittadini Ovviamente siamo molto attenti, per questo abbiamo chiesto restrizioni sui tifosi del Feyernoord", ha concluso. (Rer)