Nato: ministro Esteri Svezia, nostro obiettivo resta adesione in relazione al summit di Vilnius

- La Svezia si è congratulata con la Finlandia per il fatto che tutti i membri della Nato hanno ratificato la sua adesione all’Alleanza Atlantica ed Helsinki potrà unirsi formalmente nei prossimi giorni. In un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri di Stoccolma che riporta le parole del suo titolare, Tobias Billstrom, si legge che questo è “un passo avanti importante per la nostra nazione sorella” e che l’adesione finlandese alla Nato “rafforzerà la sicurezza sia della Finlandia che della Svezia”. Tuttavia, “come ha affermato la Finlandia, la sua adesione non sarà completa finché anche la Svezia non sarà diventata membro”, ha aggiunto il ministro. “Il governo lavorerà instancabilmente perché la Svezia diventi un membro della Nato”, con l’obiettivo che questo accada “in relazione al summit di Vilnius”, ha spiegato Billstrom. (Sts)