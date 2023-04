Pnrr: Giorgetti, stiamo valutando provvedimento per migliorare organizzazione Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio dei ministri “si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Le garanzie - ha poi specificato - sono invece allo studio del Mef, è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più 'friendly', e avere la possibilità quantomeno di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato”. (Rem)