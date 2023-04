Pnrr: Urso, c’è consapevolezza su importanza, chiesta a Ue maggiore flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sul Pnrr abbiamo consapevolezza dell'importanza della posta in palio. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto all’evento “Tempi Radicali”, del festival di Domani a Modena. Il governo da una parte ha voluto un confronto con la Commissione europea "per riuscire a utilizzare al meglio le risorse, chiedendo una maggiore flessibilità. Dall'altra ha accelerato al massimo tutto quello che si poteva fare, anche con la riforma degli appalti”, ha spiegato. “Abbiamo chiesto una maggiore flessibilità sull’utilizzo dei fondi del Pnrr, del Repower Eu e dei Fondi di coesione perché serve il massimo degli sforzi per consentire al Paese di affrontare la duplice sfida della transizione ecologica e digitale”, ha aggiunto. (Rin)