- Il ritorno a casa di papa Francesco è una bella notizia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Prego per la sua salute affinché recuperi a pieno le forze e possa proseguire al meglio la sua missione per l'umanità”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)