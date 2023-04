Pd: in quattro in pole per minoranza in segreteria, tagliato fuori il Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso di avvicinamento alla definizione della nuova segreteria del Pd e, per la quota di minoranza che fa capo a Bonaccini, risultano in pole position Davide Baruffi, Alessandro Alfieri, Simona Bonafe e Debora Serracchiani. Lo apprende "Agenzia Nova". Una scelta che taglierebbe interamente fuori il Mezzogiorno, che rappresenta l'area geografica in cui la mozione di Bonaccini è riuscita a vincere durante le primarie. Emerge, inoltre, come tra i quattro nomi più vicini alla segreteria per la minoranza, tre su quattro siano riconducibili a Base Riformista di Guerini. (Rin)