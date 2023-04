Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio dei ministri “si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. (Video: Agenzia Nova) (Rem)