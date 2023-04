Cina: Urso, su accordi Via della Seta governo farà sue valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Memorandum in scadenza con la Cina relativo alla Via della Seta “il governo farà le sue valutazioni complessive, a me spetta la competenza sulle politiche industriali del Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto all’evento “Tempi Radicali”, del festival di Domani a Modena. “La Cina è cambiata, ha una strategia imperiale nei confronti di Taiwan, del Mar cinese e di altre realtà ed è cambiata la risposta globale”, ha spiegato. “Ogni azione deve essere guardata sotto l'aspetto geopolitico. Negli Stati Uniti, ad esempio, la sicurezza alimentare e farmaceutica sono al pari della sicurezza della difesa”, ha proseguito Urso sottolineando che bisogna “valutare tutti i dossier nella loro complessità, anche quello sulla Via della Seta”. (Rin)