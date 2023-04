Iraq: il premier inaugura una raffineria “strategica” nel centro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha inaugurato, oggi, una raffineria “strategica” a Karbala, città dell’Iraq centrale situata a circa 100 chilometri a sud-ovest della capitale Baghdad. Secondo quanto precisato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, la raffineria ha un tasso di produzione pari a 140.000 barili di petrolio al giorno. “Il governo iracheno ha posto in cima alle sue priorità l'aumento della capacità produttiva delle raffinerie, sostenendo e completando le unità complementari in costruzione e incoraggiando gli investimenti nel settore della raffinazione" ha dichiarato Al Sudani, aggiungendo che l’obiettivo è realizzare "raffinerie moderne con specifiche tecniche avanzate così da passare dall'importazione all'esportazione e ottenere il massimo valore aggiunto dai barili esportati”. In fase di sperimentazione dall'ottobre 2022, si prevede che la raffineria di Karbala produca nove milioni di litri di benzina ad alto numero di ottani e tre milioni di litri di petrolio bianco, oltre ad altri prodotti. Una volta operativo a pieno regime, il progetto potrebbe dare un forte slancio all'economia nazionale e allo sviluppo sostenibile dell’Iraq. In effetti, secondo l'ex ministro del Petrolio, Ihsan Abdul Jabbar, la raffineria contribuirà a soddisfare buona parte del fabbisogno di prodotti leggeri, riducendo le importazioni del 60 per cento.(Res)