Autismo: domani palazzo Regione Lazio illuminato di blu, Rocca, "7 milioni per inclusione"

- Grazie al contributo di Acea, domenica 2 aprile, in occasione della "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo" 2023, il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma, sede della giunta, sarà illuminato di blu dalle ore 19 alle ore 24. È quanto si legge in una nota. “Siamo impegnati ogni giorno, non soltanto in occasione della Giornata mondiale, ad affermare i diritti delle persone con disturbi nello spettro autistico", spiega il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Stiamo parlando - aggiunge - della vita di un bambino su 77 fra i 7 e i 9 anni. La Regione Lazio sarà al loro fianco attraverso politiche sanitarie adeguate, nonché educative e sociali. Occorrono più servizi, migliorando l’organizzazione delle risorse a supporto non soltanto dei pazienti, ma del nucleo familiare che se ne prende cura". (segue) (Com)