Autismo: domani palazzo Regione Lazio illuminato di blu, Rocca, "7 milioni per inclusione" (2)

- "Con un provvedimento di Giunta - prosegue il presidente della Regione Lazio - saranno ripartiti fondi ministeriali, oltre 7 milioni di euro, tra le aziende del Servizio sanitario regionale, per finanziare progetti di inclusione sociale e lavorativa. Dobbiamo promuovere una cultura sempre più diffusa sull’autismo, neutralizzando la paura del futuro e della solitudine, spesso presenti nella vita delle persone affette. Investiremo in formazione, la vera chiave di volta per promuovere un'ottima qualità della vita: scuola, inclusione sociale, terapie riabilitative, fino all’inserimento lavorativo. È il lavoro, infatti, un punto centrale nella vita delle ragazze e dei ragazzi autistici, dato che l’80 per cento risulta inoccupato. Non lasceremo sole o indietro queste persone e le loro famiglie”, conclude Rocca. (Com)