Roma: Pedica (+Eu Lazio), blitz Ultima generazione, non si difende così ambiente

- "Gli attivisti di Ultima Generazione non si fermano. Per difendere l'ambiente continuano a organizzare forme di protesta discutibili oltre a imbrattare monumenti e sedi istituzionali. Ma davvero c'è qualcuno convinto che questi gesti servano a tutelare il pianeta?". Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale del Lazio di +Europa, Stefano Pedica, in merito al blitz di tre attivisti di Ultima generazione, che hanno versato liquido nero nella fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, a Roma. "Detto questo, alla luce dell'episodio di oggi - conclude Pedica - sarebbe il caso di aumentare i controlli in una città che anche oggi si è presentata vulnerabile". (Com)