Roma: assessore Cultura, gesto Barcaccia da condannare, monumenti non sono palcoscenico

- "Usare un monumento come sfondo per propagandare le proprie idee, con il risultato però di rischiare di danneggiare, anche seriamente, quello stesso monumento è un atto da ecoidioti. Un gesto insensato che condanno nettamente. I monumenti, infatti, non sono palcoscenici o quinte teatrali, bensì opere delicate che hanno bisogno di essere trattate con attenzione e rispetto". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, in merito a quanto avvenuto questa mattina alla fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. "I servizi comunali sono ovviamente già stati allertati, il decoro, la polizia locale e la sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, e sono al lavoro per minimizzare il più possibile il danno e identificare i responsabili", ha concluso l'assessore. (Com)