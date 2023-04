Pnrr: Bonaccini, sono molto preoccupato, se tolgono gestione a Regioni ci ribelleremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Voglio lanciare un allarme. Mancano pochi anni per attuare e mettere a terra il progetto del Pnrr, il governo non ci ha mai chiamato da quando si è insediato. Da mesi chiedo un incontro con gli amministratori locali e le parti sociali perché abbiamo avuto l’aumento dei prezzi e la crisi energetica. Non si capisce la linea di marcia”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a margine del “Festival del Domani” a Modena. “Non solo, comincio a sentire diffusa l’ipotesi di sostituire quei fondi con gli Fsc- Fondo sviluppo coesione e coi Fondi europei della programmazione settennale, quasi a dover centralizzare la gestione togliendola alle Regioni. Se dovesse avvenire - sottolinea Bonaccini - noi ci ribelleremo”. “Non mi voglio far gestire da nessuno su ciò che di competenza spetta a noi, non vogliamo perdere un'occasione formidabile. Se non verrà attuato è una sconfitta per il Paese. Sono molto preoccupato”, ha concluso il presidente dem.(Rin)