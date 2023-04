Edilizia: M5s, su superbonus e appalti governo allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni assunte dal governo su superbonus, cessione dei crediti d'imposta e codice appalti "stanno restituendo plasticamente la sostanza di un esecutivo allo sbando, dilaniato tra furore austeritario, insofferente a ogni politica di investimento, e un pericoloso scivolamento verso basse tutele dei lavoratori, sfruttamento e opacità diffuse". Lo dicono a margine di una manifestazione a Palermo Valentina D'Orso, capogruppo M5s in Commissione giustizia alla Camera, Gianmauro dell'Olio, vicepresidente M5s della Commissione bilancio della Camera, Davide Aiello, componente M5s della Commissione lavoro alla Camera, Ida Carmina, componente M5s della Commissione bilancio della Camera, Steni Di Piazza, coordinatore del Comitato pentastellato sul Terzo Settore, e i deputati regionali siciliani a 5 Stelle Roberta Schillaci e Adriano Varrica. "Per questo oggi siamo in piazza allo Zen di Palermo al fianco di sindacati e lavoratori contro queste scellerate scelte del governo. Nei giorni scorsi - spiegano - è stata votata dalla maggioranza la fiducia sul mostruoso decreto che cancella sconto in fattura e cessione dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi, senza fornire uno straccio di soluzione al vero problema causato dalle schizofreniche norme succedutesi dal governo Draghi a quello Meloni, ovvero l'incaglio dei crediti parcheggiati nei cassetti fiscali di migliaia di imprese edilizie che rischiano il fallimento". "Sugli appalti, come abbiamo già denunciato nel nostro parere alternativo al testo ora in vigore, il Codice targato Salvini contiene alcune allarmanti criticità come il subappalto a cascata, l'eccessivo innalzamento delle soglie per l'affidamento senza gara di lavori, servizi e forniture, e altre misure che provocheranno un arretramento nelle tutele dei lavoratori e un incentivo allo sfruttamento", concludono gli esponenti del Movimento. (Rin)