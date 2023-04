Vaticano: riunione del gruppo di lavoro congiunto Santa Sede - Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decimo incontro del gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede ha avuto luogo in Vaticano ieri, 31 marzo 2023. L'incontro è stato presieduto congiuntamente da Le Thi Thu Hang, vice-ministro degli Affari Esteri, capo della delegazione vietnamita, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, capo della delegazione della Santa Sede. Lo comunica la sala stampa vaticana. Le due parti hanno avuto un'ampia e completa condivisione circa i rapporti Vietnam – Santa Sede, includendo questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam e riconoscendo che le relazioni tra i due Stati hanno avuto recentemente degli sviluppi positivi e vi è sempre stato un costante e costruttivo scambio di visioni. Le due parti hanno riaffermato la libertà della Chiesa di portare avanti la sua missione per il bene dell'intera società, nell'ambito della legalità. Altresì, entrambi hanno concordato che la comunità cattolica in Vietnam continuerà ad essere ispirata dal magistero della Chiesa riguardante la vocazione ad essere, nello stesso tempo, buoni cattolici e buoni cittadini. L'incontro ha avuto luogo in un clima di cordialità, di franchezza e di mutuo rispetto. Prima di ripartire dal Vaticano, la delegazione vietnamita ha reso visita di cortesia al segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, l'arcivescovo Paul Gallagher. Non è stato più possibile realizzare l'udienza prevista con il Santo Padre Francesco, a motivo delle note condizioni di salute. (Civ)