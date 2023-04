Ciad: Fact, rinviata liberazione ribelli condannati all’ergastolo e graziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dei detenuti del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact), previsto per oggi, è stato rinviato. Lo riferisce un portavoce del Fronte. “La cerimonia di liberazione dei nostri prigionieri è stata appena rinviata a data da destinarsi per ordine del capo della giunta. La motivazione addotta è che il capo della giunta desidera partecipare a questa cerimonia e la data fissata non è compatibile con la sua agenda. Ciò dimostra a sufficienza la mancanza di serietà, l’incompetenza e la negligenza della giunta”, si legge in una nota. Il 25 marzo il Consiglio militare di transizione, presieduto da Mahamat Deby Itno, ovvero la giunta militare al potere nel Paese, ha graziato 380 combattenti del Fact che, solo pochi giorni prima, il 21 marzo, erano stati condannati all’ergastolo per l’omicidio, nell’aprile del 2021, dell’allora presidente, Idriss Deby, padre dell’attuale presidente di fatto. (segue) (Res)