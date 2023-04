Ciad: Fact, rinviata liberazione ribelli condannati all’ergastolo e graziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo si era aperto il 13 febbraio a carico di 454 combattenti accusati di aver lanciato l'offensiva per rovesciare Deby senior e chiamati a rispondere dei reati di terrorismo, arruolamento di minori, mercenarismo, indebolimento della sicurezza dello Stato e assassinio di un presidente in carica. Le udienze si sono svolte all’interno del carcere militare di massima sicurezza di Klessoum. Il Fact, che ha parlato di “un processo farsa”, dopo la grazia ha chiesto conto alla giunta degli altri 70 detenuti, domandando se fossero stati giustiziati, e alla Croce Rossa Internazionale e alla Mezzaluna Rossa di fornire assistenza medica e umanitaria ai prigionieri. Lo stesso giorno della grazia, il 25 marzo, i ribelli hanno denunciato la morte in carcere di un loro compagno, il 17mo da quando sono stati imprigionati, due anni fa. (Res)