Appalti: Conte, nel codice c'è seria criticità su trasparenza

- Il codice degli appalti "ha criticità serie perché avvisi e bandi non sono previsti fino a cinque milioni. C’è scarsa trasparenza”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione nazionale degli edili in piazza Don Bosco a Roma. Il problema più serio "è quello della trasparenza: non si possono assegnare lavori fino a cinque milioni senza avvisi e senza bandi. Addirittura anche Confindustria si lamenta perché si sta ledendo il principio della concorrenza e della libera competizione tra le imprese. E questo è uno dei più importanti interventi che dobbiamo fare" in Parlamento." Noi siamo sempre per rafforzare i presidi di legalità", ha ribadito. (Rin)