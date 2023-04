Moldova: ai giudici della Corte suprema è stato vietato temporaneamente di dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le emergenze della Moldova, presieduta dal premier Dorin Recean, ha vietato temporaneamente ai giudici della Corte suprema di esercitare il diritto a dimettersi. Lo ha riferito un comunicato del governo di Chisinau. La Commissione ha deliberato una “situazione straordinaria nella Corte suprema” e ha approvato “una misura temporanea di sospensione dell’accettazione delle dimissioni dei giudici per trenta giorni al fine di garantire il funzionamento dell’istituzione”. Ieri si è tenuta una riunione generale dei magistrati moldavi per la prima volta dal 2019, durante la quale dovevano essere eletti nuovi membri del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e della Corte suprema. L’impossibilità di raggiungere un accordo ha però costretto a rinviare la riunione al 28 aprile. Il Consiglio di sicurezza della Moldova, a capo del quale siede la presidente Maia Sandu, ha disposto il 20 marzo scorso che la composizione del Csm venga approvata entro trenta giorni. L’esecutivo ha spiegato che, se i posti vacanti nel Csm verranno colmati nei prossimi giorni, il divieto a dimettersi verrà abolito prima della sua scadenza. (Rob)