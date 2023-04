Pnrr: Giorgetti, va rivisto alla luce di effetti guerra Ucraina e difficoltà della nostra Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della revisione del Pnrr "osservo in questi giorni polemiche che non hanno alcun senso" dato che "rispetto all'impostazione iniziale" del Pnrr "sono successe cose non banali" come "lo scoppio di una guerra in Europa, con i riflessi in materia di prezzi dell'energia, effetti su catena di approvvigionamento e inflazione e, se vogliamo trovare una causa della difficoltà di attuazione del Pnrr, la dobbiamo trovare nello stress a cui abbiamo sottoposto la struttura burocratica della pubblica amministrazione, lo sa bene il collega Brunetta, che probabilmente non era e non è per il momento all'altezza di gestire questo shock di domanda". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ricordando di aver sostenuto che il piano necessita alcune revisioni fin dal suo precedente ruolo di ministro per lo sviluppo economico durante il governo Draghi e dicendosi convinto della "necessità di un'analisi che permetta di avere un quadro complessivo sulla realizzabilità degli interventi previsti, per migliorare gli aspetti più problematici e in caso rivedere i piani iniziali". Non mancano, ha poi sottolineato, altre criticità, come le gare sulla banda larga che sono andate deserte "per la mancanza di imprese disponibili a realizzare le opere". (Rem)