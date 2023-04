Superbonus: Giorgetti, debito dello Stato non ancora contabilizzato per interventi su 5 per cento immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non nego che il superbonus abbia contribuito alla ripresa economica ed è importante continuare a sostenere il settore edilizio" ma "non si può dimenticare che a questi crediti corrisponde un debito a carico del bilancio dello Stato non ancora contabilizzato da Eurostat e Istat" che, a conti fatti, va "a interessare meno del 5 per cento del patrimonio immobiliare esistente con approccio regressivo". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "I bonus edilizi riconosciuti negli ultimi due anni - ha spiegato Giorgetti - hanno generato finora un impatto sulle casse dello Stato di circa 117 miliardi". La recente decisione di Eurostat sulla loro contabilizzazione "per competenza", che ha determinato una consistente revisione dei deficit del triennio 2020-2022, ha reso evidente la necessità di intervenire per evitare di appesantire ulteriormente il bilancio ed esaurire i margini per le altre esigenze di intervento". (Rem)