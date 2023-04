Spagna: ministro presidenza Bolanos, nel partito socialista Borras sarebbe stata espulsa anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la presidente di Uniti per la Catalogna, Laura Borras, condannata a quattro anni e mezzo di carcere per prevaricazione e falsificazione documentale, fosse stata membro del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), sarebbe stata espulsa già anni fa. Lo ha detto il ministro della Presidenza spagnolo, Felix Bolanos, commentando la richiesta dell'Alta corte di giustizia della Catalogna (Tsjc) di concedere un indulto parziale all'esponente del partito indipendentista, spiegando che l'esecutivo "rispetterà sempre le risoluzioni giudiziarie" e che in questo caso la sentenza non è ancora definitiva. Il Tsjc ha condannato Borras, ex presidente del Parlamento catalano, a quattro anni e mezzo di carcere e a 13 anni di interdizione dai pubblici uffici per aver suddiviso 18 appalti al fine di favorire un amico quando era direttrice dell'Instituto di lettere catalane (Ilc), tra il 2013 e il 2018. (Spm)