Giappone: nasce l’Agenzia per i bambini e le famiglie

- Il Giappone ha da oggi un’Agenzia per i bambini e le famiglie, che è guidata da Yumiko Watanabe ed è sotto sotto la diretta supervisione del primo ministro, Fumio Kishida. La struttura è stata voluta dal governo nell’ambito dell’azione contro la denatalità. È il primo ente governativo istituito dopo l’Agenzia digitale, lanciata nel settembre del 2021, e accorpa i dipartimenti competenti in materia del ministero della Sanità del lavoro e del welfare, da cui proviene Watanabe, e dell’ufficio di Gabinetto. Ha un organico di 430 dipendenti e una dotazione di circa 4.800 miliardi di yen (33 miliardi di euro) per l’anno fiscale che inizia oggi. La nuova Agenzia ha il compito di coordinare le politiche per l’infanzia, sostenere le donne in gravidanza, i bambini con disabilità e i giovanissimi che si prendono cura abitualmente dei propri familiari. L’anno scorso il numero dei bambini nati in Giappone è sceso al di sotto di 800 mila, per la prima volta dal 1899, da quando il dato viene registrato. (segue) (Git)