Giappone: nasce l’Agenzia per i bambini e le famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il primo ministro Kishida ha espresso la volontà di combattere la denatalità con nuove misure di incentivo delle nascite e sostegno alle famiglie, lanciando un allarme in merito al rapido declino demografico. "La nostra nazione è sul limite del mantenimento delle sue funzioni sociali", ha avvertito il premier aprendo la prima sessione parlamentare del 2023. "Per quanto riguarda le politiche relative alle nascite e alla crescita dei figli, è ora o mai più. Non possiamo più attendere", ha dichiarato il capo del governo, annunciando per giugno un piano per raddoppiare il bilancio legato alle politiche per la natalità e la cura dell’infanzia, che ammonta a circa il due per cento del prodotto interno lordo. A febbraio, tuttavia, il piano è stato archiviato per la mancanza di consenso parlamentare, dovuta al timore di un forte aumento della pressione fiscale. (Git)