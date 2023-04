Fisco: Giorgetti, per patto di stabilità negoziato è molto complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo intende dare stabilità alla ripresa che abbiamo realizzato negli ultimi due anni. È una sfida complessa, ma imprescindibile per non tornare ai ritmi di crescita asfittica che hanno caratterizzato lunghi periodi del passato". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Il necessario consolidamento dell'elevato debito pubblico accumulato in anni recenti – ha proseguito - potrà essere più sostenibile se accompagnato da uno sviluppo economico robusto e da una politica di bilancio prudente ed equilibrata, in linea con il nuovo assetto della governance europea che si andrà a delineare nei prossimi mesi. Su questo aspetto vorrei dire che il negoziato è molto complesso. Non solo per le nuove regole. Ma anche per come uscire dall'attuale stato, una fase di sospensione delle regole che termina il 31 dicembre del 2023. Il clima di rilassamenti in questi anni di crisi non renderà semplice il ritorno a qualsiasi regola". (Rem)