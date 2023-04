© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Ue si dice pronta ad accettare cambi di progetto del PNRR: il Comune di Firenze e il Governo devono mettere 80 milioni in case popolari e scuole. Per lo Stadio, invece, torniamo al progetto della Fiorentina: via le curve, via la sovrintendenza! Ma coi soldi dei privati sul modello del Viola Park. Lo stadio pagato dal Pnrr è una follia". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)