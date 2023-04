Turismo: Santanché, cabina di regia per gestire grandi flussi Cinque Terre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È urgente fare una cabina di regia presso il mio ministero con i referenti del turismo qui alla Spezia per capire come possiamo aiutare questo territorio non a subire il turismo ma a organizzarlo meglio". Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè partecipando all’iniziativa “Prima conferenza programmatica sul turismo alla Spezia”. “Per il tema dei grandi flussi delle Cinque Terre dobbiamo preparare offerte turistiche alternative. Ci sono luoghi bellissimi, penso ai castelli che ci sono qui. Il problema - ha spiegato - è che non sono in rete. Così come le fortezze militari presenti sul territorio che vanno messe in rete. Non ci si può solo fermare al turismo delle Cinque Terre, ma dare più offerta per risolvere il problema del sovraffollamento che va a sconvolgere l'equilibrio dell'ecosistema". Il ministro ha inoltre commentato: “Ricordiamoci sempre, però, che quando parliamo di turismo dobbiamo adottare una visione industriale capace di andare oltre ai campanilismi, ai personalismi e ai colori politici: quando si parla di turismo si parla di Italia e quindi bisogna indossare soltanto la casacca della Nazione.” (Rin)