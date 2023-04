Energia: fonti stampa, Iraq e Kurdistan concordano meccanismo per vendita petrolio “congiunta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq e il Kurdistan hanno trovato un accordo per vendere petrolio in modo congiunto, a seguito dello stop temporaneo dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega i giacimenti del nord dell’Iraq con la Turchia. L’interruzione ha fatto seguito all’interpretazione della sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cci), con sede a Parigi, emessa lo scorso 23 marzo, in base alla quale le autorità irachene, in accordo con quelle turche, hanno deciso di chiudere temporaneamente l’oleodotto di 970 chilometri che trasporta il petrolio estratto dai giacimenti curdi e della provincia federale di Kirkuk verso il terminal petrolifero turco di Ceyhan sul Mediterraneo. Ora, fonti di alto livello, citate dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, hanno riferito che, nel corso di un incontro svoltosi ieri, i rappresentanti della regione autonoma del Kurdistan e del governo federale di Baghdad hanno trovato un accordo su un nuovo meccanismo per vendere il petrolio della regione congiuntamente. Tuttavia, si è in attesa dell’organizzazione di altri incontri tesi a stabilire contratti e trovare insieme acquirenti disposti ad accettare il nuovo meccanismo. Ad ogni modo, evidenzia “Rudaw”, si tratta di una soluzione che rassicurerebbe le aziende produttrici e committenti del greggio proveniente dai giacimenti curdi. Per ora, tutte le società che già acquistano il petrolio della regione sono state informate della necessità di firmare nuovi contratti di acquisto, considerando che il petrolio sarà venduto d'ora in poi sulla base di prezzi internazionali, e non con una riduzione di 10 dollari al barile, come in passato. Ciò significa che il petrolio del Kurdistan sarà venduto allo stesso prezzo del greggio venduto dalla compagnia statale irachena Somo (State Organization for Marketing of Oil), e previa approvazione del governo federale, secondo le fonti di "Rudaw". (segue) (Res)