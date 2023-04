Vaticano: nomina dell'arcivescovo metropolita di Santiago de Compostela, Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Santiago de Compostela, Spagna, presentata da monsignor Julián Barrio Barrio che viene sostituito da monsignor Francisco José Prieto Fernández, trasferito dalla sede titolare di Vergi e dall'ufficio di ausiliare di Santiago de Compostela. Monsignor Francisco José Prieto Fernández è nato il 18 agosto 1968 a Orense. Ha frequentato il seminario maggiore di Orense ed ha ottenuto il baccellierato in teologia presso la Facoltà di teologia dell'Universidad de Navarra nel 1992 e la licenza in teologia patristica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1993. Nominato vescovo titolare di Vergi ed ausiliare di Santiago de Compostela il 28 gennaio 2021, fu consacrato il 10 aprile successivo. In seno alla Conferenza Episcopale è membro della Commissione Episcopale per le Comunicazioni Sociali e della Sotto Commissione per il Patrimonio Culturale. (Civ)