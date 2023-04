Appalti: Morassut (Pd), ci opporremo duramente a "codice Salvini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione di oggi, in Piazza Don Bosco, delle organizzazioni sindacali Cgil e Uil e delle categorie dell’edilizia, "è una forte risposta dei lavoratori contro il Codice degli Appalti sostenuto dal governo e da Salvini". Lo afferma in una nota il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Roberto Morassut, del Pd. "Una iniziativa forte che parla a tutta la società: alle imprese, ai cittadini dei quartieri popolari, al mondo ambientalista, agli operatori e ai professionisti. Per uno sviluppo diverso. Per un’attuazione delle opere pubbliche sicure nella sicurezza del lavoro. Per uno sviluppo sostenibile in cui trovino spazio nuove politiche abitative, un moderno regime dei suoli, il rispetto del lavoro, dell’ambiente, della concorrenza nella trasparenza", prosegue. "Ci opporremo duramente al ‘Codice Salvini’, un tuffo nel passato che farà male all’economia e al Paese. Serve una nuova legge generale sul governo del territorio che superi la nostra legislazione vecchia e inefficace e occorre un Codice degli Appalti che garantisca davvero gli interessi pubblici. Su queste linee lavoriamo e lavoreremo in Parlamento”, conclude Morassut. (Com)