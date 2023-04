Cina-Singapore: annunciato nuovo partenariato con prospettiva strategica e a lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore, prosegue la nota, ha ribadito il suo sostegno alla Cina nel perseguire uno sviluppo di alta qualità e ha accolto con favore l’impegno cinese per le riforme e l’apertura. La Cina ha espresso apprezzamento per la partecipazione di Singapore al percorso di modernizzazione cinese. Le parti hanno fatto il punto sui progressi della cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino. In occasione del decimo anniversario, quest’anno, si punta ad approfondire ulteriormente la collaborazione. È stato dichiarato sostanzialmente concluso il programma di lavoro per i negoziati per aggiornare l’Accordo di libero scambio tra i due Paesi (Csfta), firmato nel 2018. I negoziati dovrebbe partire entro quest’anno, il “prima possibile”. L’aggiornamento consentirà di offrire condizioni più favorevoli alle imprese e di migliorare l’accesso ai rispettivi mercati. (segue) (Cip)