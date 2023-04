Cina-Singapore: annunciato nuovo partenariato con prospettiva strategica e a lungo termine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercio e investimenti, economia verde e digitale, sicurezza alimentare, finanza, aviazione e scambi interpersonali sono alcuni dei settori citati in cui rafforzare la cooperazione. A tale scopo saranno sfruttati i meccanismi intergovernativi esistenti, come il Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale e gli otto Consigli provinciali delle imprese in Cina. Inoltre, i due Paesi intendono rafforzare le relazioni e la cooperazione tra la Cina e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui Singapore fa parte e di cui è stata ribadita la centralità nell’architettura regionale. Cina e Singapore, inoltre, lavoreranno insieme per l’attuazione del Partenariato economico globale regionale (Rcep). Infine, è stato ribadito il comune impegno per il multilateralismo, il sostegno agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, il rispetto del diritto internazionale e il sostegno al sistema commerciale multilaterale basato sulle regole incarnato dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Cip)