Roma: scoperto compro oro abusivo in via Medaglie d'oro, sospesa attività

- Scoperto un money transfer con compro oro abusivo in via delle Medaglie d'Oro, a Roma. Per questo, il Questore ha disposto l'immediata chiusura della parte di attività abusiva e sospensione per 20 giorni dell'intera licenza. Dopo la scoperta da parte dei poliziotti romani della Divisione Polizia Amministrativa e del commissariato San Lorenzo di un ingente quantitativo di preziosi in un money transfer di via delle Medaglie d'Oro, avvenuto pochi giorni fa, la polizia di Stato, su delega della Procura di Roma, ha diffuso le foto della presunta refurtiva al fine di accertarne la provenienza. Parallelamente, all'esito dell'istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, il Questore di Roma, in applicazione dell'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinato la cessazione immediata dell'attività abusiva di commercio di preziosi usati, il cosiddetto "compro oro" e la sospensione temporanea per 20 giorni della licenza riguardo l'attività di esercizio di vicinato e money transfer . L'atto è stato notificato dagli stessi poliziotti e, come previsto dalla normativa, è stato affisso sull'entrata del locale il cartello "Chiuso con provvedimento del Questore". (Rer)