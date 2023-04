Arabia Saudita: il principe ereditario si congratula con i nuovi leader degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha tenuto conversazioni telefoniche con i nuovi leader nominati negli Emirati Arabi Uniti, per congratularsi con loro per i recenti incarichi annunciati dal presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, il 29 marzo scorso. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, aggiungendo che l’erede al trono saudita spera che le nuove nomine possano “rafforzare ulteriormente la prosperità degli Emirati e contribuire a soddisfare le aspirazioni della popolazione”. Non è mancato, poi, il riferimento alla profondità delle relazioni tra Riad e Abu Dhabi e alla volontà di rafforzarle ulteriormente, nell’interesse di entrambi i Paesi. Nello specifico, il figlio maggiore del capo dello Stato emiratino, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan è stato nominato principe ereditario di Abu Dhabi; uno dei fratelli, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, è stato scelto come vice presidente degli Emirati Arabi Uniti, mentre gli altri due fratelli, Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan e Sheikh Hazza bin Zayed al Nahyan, sono stati nominati vice governatori di Abu Dhabi. (segue) (Res)