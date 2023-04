Arabia Saudita: il principe ereditario si congratula con i nuovi leader degli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Classe 1982, Khaled bin Mohamed è capo dell’intelligence dal 2016. Mansour bin Zayed (noto in occidente per essere il proprietario del Manchester City) è dal 2009 vicepremier della Federazione emiratina ed è spostato dal 2005 con una delle figlie dell'emiro di Dubai, Manal bint Mohammed al Maktoum. Hazza bin Zayed al Nahyan, invece, ha servito dal 2006 al 2016 come consigliere per la sicurezza nazionale, ricoprendo in seguito gli incarichi di vicepresidente del Consiglio esecutivo di Abu Dhabi e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità di identità degli Emirati. Il fratello Tahnoun è attualmente consigliere per la sicurezza nazionale e in questi anni è stato responsabile di dossier strategici per la confederazione degli Emirati tra cui la disputa con il Qatar, il processo di normalizzazione delle relazioni con Israele, le tensioni con l’Iran e la guerra in Yemen. Dal marzo 2023, Tahnoun è anche a capo del Fondo sovrano di Abu Dhabi (la Abu Dhabi Investment Authority, Adia) che controlla i settori cruciali dell’economia emiratina, tra cui la Abu Dhabi Development Holding Company (Adq) e la First Abu Dhabi Bank. (Res)