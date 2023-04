Vaticano: nomina dell'Arcivescovo Metropolita di Lille, Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Lille, Francia, monsignor Laurent Le Boulc'h, finora vescovo di Coutances. Monsignor Laurent Le Boulc'h è nato il 4 settembre 1960 a Loudéac, nella diocesi di Saint Brieuc. È entrato nel seminario interdiocesano di Vannes dove ha frequentato corsi di filosofia e di teologia ed è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1988, per la diocesi di Saint-Brieuc. Il 5 settembre 2013 è stato nominato vescovo di Coutances ed è stato ordinato vescovo il 27 ottobre successivo. In seno alla Conferenza Episcopale Francese è responsabile del gruppo di lavoro "Territori e Parrocchie" e membro del Consiglio per i movimenti e le associazioni di fedeli. (Civ)