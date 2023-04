Vaticano: nomina del Vescovo di Alcala de Henares, Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Alcalá de Henares, Spagna, il reverendo Antonio Prieto Lucena, del clero di Córdoba, finora vicario generale. Monsignor Antonio Prieto Lucena è nato a La Rambla, Córdoba, il 13 gennaio 1974. Nel 2002 ha conseguito la licenza in Teologia del matrimonio presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma e, nel 2006, il dottorato in Teologia Morale presso l'Università Ecclesiastica San Dámaso di Madrid. È stato ordinato sacerdote il 2 luglio 2000. Ha ricoperto numerosi incarichi e dal 2012 è membro della Commissione Teologica che collabora con la Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede. Dal 2018 ad oggi è stato vicario generale e parroco in solidum di San Miguel Arcángel y la Merced in Córdoba. (Civ)