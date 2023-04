Vaticano: nomina di vescovi ausiliari di Siviglia, Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovi ausiliari di Siviglia, in Spagna, il reverendo Teodoro León Muñoz, del clero di Siviglia, vicario generale, assegnandogli la sede titolare di Mentesa, e il reverendo Ramón Darío Valdivia Jiménez, del clero della medesima arcidiocesi, parroco e vicario episcopale, assegnandogli la Sede titolare di Egabro. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Teodoro León Muñoz è nato il 27 novembre 1964 a Puertollano, Ciudad Real. È stato ordinato sacerdote a Siviglia il 22 dicembre 1991 ed ha ottenuto il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 2000. Ha svolto numerosi incarichi e finora è stato decano del Capitolo Cattedrale ed è vicario generale. Monsignor Ramón Darío Valdivia Jiménez è nato il 16 dicembre 1974 a Osuna, Siviglia. È stato ordinato sacerdote il 14 settembre 2003 ed ha ottenuto la licenza in Diritto presso l'Universidad de Sevilla nel 2001 e il baccellierato in Teologia presso il Centro di Studi Teologici nel 2003. Poi ha ottenuto la licenza in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 2006, il dottorato nel 2008 e il dottorato in Diritto presso l'Universidad de Sevilla nel 2020. Dal 2008 è professore della Facoltà di Teologia San Isidoro; finora è stato parroco della Iglesia de San Roque, membro del Collegio dei Consultori e vicario episcopale di Sevilla Ciudad 1. (Civ)