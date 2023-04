Ucraina: polizia circonda monastero delle Grotte di Kiev dopo consegna avviso di reato a metropolita Pavel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La legge e la responsabilità per la sua violazione sono uguali per tutti. L’abito talare non è sempre garanzia di buone intenzioni. Oggi il nemico sta cercando di usare la Chiesa per fare propaganda e per dividere la società ucraina. Tuttavia, non gliene daremo la possibilità”, ha commentato il direttore dello Sbu, Vasyl Malyuk. Il metropolita Pavel è stato convocato dallo Sbu a mezzogiorno (ora locale) e gli sono state notificate formalmente le accuse. Il tribunale distrettuale del quartiere Shevchenko di Kiev ha avviato un’udienza a porte chiuse per esaminare il caso e il prelato è stato posto agli arresti domiciliari, secondo quanto ha lui stesso dichiarato in un video pubblicato dal quotidiano "Vesti". (segue) (Kiu)