Viterbo: maxi piantagione di marijuana "finta" legale, condannati due agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni e 8 mesi otto di reclusione e 8000 euro di multa per uno, e 4 anni di reclusione e 10mila euro di multa per l'altro. Sono le pene patteggiate in tribunale a Viterbo dai due gestori di una attività che coltivava essiccata e coltivata canapa indiana. I due hanno beneficiato dello sconto di un terzo di pena a seguito della richiesta di patteggiamento, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e non hanno potuto ottenere la sospensione condizionale della pena. Si è arrivati alla sentenza di condanna dopo che, nel settembre 2022, la Guardia di Finanza di Viterbo, in collaborazione con la Sezione aerea di Pratica di Mare del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia, ha individuato tre estese porzioni di terreno con annesso capannone magazzino, dove veniva coltivata, essiccata e lavorata canapa qualificata come light dai titolari dell'attività. (segue) (Rer)