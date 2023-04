Viterbo: maxi piantagione di marijuana "finta" legale, condannati due agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi accertamenti hanno portato a ritenere che si trattava di sostanza stupefacente non light, giacché veniva superato il limite del principio attivo previsto dalla legge per considerare tale attività lecita. Per questo è scattato il sequestro probatorio di varie aree agricole per complessivi 21mila mq, 3.700 piante di canapa in coltivazione, un capannone di 350 mq, un locale commerciale di 120 mq, 416 chili circa di Marijuana, 3 chili circa di Hashish, 6 chili circa di polvere di Hashish, 3,5 chili circa di semi non certificati, 1,6 litri circa di olio con estratto di canapa, attrezzi agricoli ed attrezzature varie utili per le coltivazione, lavorazione, trasformazione della canapa nonché documenti attestanti gli incassi e 14mila euro in contanti, costituenti l'incasso di una giornata di lavoro. (segue) (Rer)